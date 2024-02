'Renascer': Mariana senta no colo e dá beijão em João Pedro

Mariana acorda durante a noite, vê João Pedro, mas pensa que é o marido. Por isso ela corre, senta no colo dele e lhe dá um beijo na boca.

O irmão de José Augusto (Renan Monteiro) se assusta. "Ô João, me perdoe, eu pensei que fosse José Inocêncio", diz ela.

João Pedro fica abalado. "Como é que você me faz uma coisa dessas, Mariana? Deita no colo do filho pensando que é o pai?", pergunta.

Após ficar sozinho, o caçula de Zé Inocêncio se sente culpado. "Que Deus me abençoe... e me castigue também, pelos meus pensamentos", fala.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.