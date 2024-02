Quem é Du em 'Renascer'? Personagem não aparecia na 1ª versão da novela

Nos próximos capítulos, querendo muito ter um filho, a namorada de Zé Venâncio (Rodrigo Simas) irá cuidar da garota com a promessa de adotar seu bebê quando nascer. O publicitário irá contar para José Inocêncio (Marcos Palmeira) que ele e a amada terão um filho, mas mente, dizendo que Buba está gerando o herdeiro.

Du é o pai biológico do filho de Teca. Em cenas já exibidas na novela, vimos que ele não incentiva essa gravidez. O moço já levou a namorada em uma clínica de aborto e deu remédios abortivos para ela.

Na 1ª versão de "Renascer", Du era apenas citado, mas nunca apareceu na trama. Em 1993, Teca foi vivida pela atriz Palomma Duarte. A personagem falava sobre o pai do filho com Buba, porém ele nunca deu as caras.

Teca (Palomma Duarte) na versão de 1993 de 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globoplay

Esse é o 1ª trabalho na tv do ator José Dubac, que vive o garoto em situação de rua. Apesar de estudar teatro, ele trabalhava como entregador em um restaurante. Aliás, foi assim que o jovem foi descoberto por uma produtora da Globo. "Fui fazer uma entrega onde a Marcella Bergamo [produtora de elenco] estava e ela parou, ficou me olhando e disse: 'Posso tirar uma foto sua?'. Eu disse que podia. Ela me botou em um canto da parede, tirou uma foto minha e disse: 'A gente vai conversando'. Os dias foram passando, quando o Matheus Lelis [produtor de elenco] me ligou. Fui correndo pra casa e li que era o convite para fazer o teste de Renascer", contou em entrevista ao Gshow.