BBB 24: Anjo pela 3ª vez, Michel coloca Lucas e MC Bin Laden no Monstro

Michel venceu a Prova do Anjo hoje pela terceira vez no BBB 24 (TV Globo). Ele escolheu Lucas e MC Bin Laden para cumprirem o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

