Leidy se revolta com atitude de Davi no BBB 24: 'Tomou todas as cervejas'

Leidy Elin reclamou de Davi após o brother beber as cervejas disponíveis no Quarto do Líder do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na academia, a trancista se queixou do motorista com Rodriguinho, Lucas Henrique (Buda) e Giovanna.