Saryne: É questão de tempo para Rodriguinho voltar atrás em briga com Pitel

Bárbara pensa que, cedo ou tarde, Rodriguinho vai acabar se retratando de suas acusações infundadas contra a amiga. "Acho que a Pitel vai ser firme [até o fim] e ele vai acabar dando alguns passos para trás e reconhecendo que errou. O Rodriguinho tem um bom jogo interno e conversa com muitas pessoas da casa, mas as únicas com quem consegue se abrir e se mostrar sem filtro nenhum com a Fernanda e a Pitel."

Para a apresentadora, abrir mão de suas principais aliadas dentro da competição é o tipo de risco que o pagodeiro não escolheria correr. "Elas nunca largaram a mão dele, mesmo depois de falas terríveis. Quando ele perceber que está abrindo mão dessa amizade por bobagem, vai voltar atrás."

Dieguinho: Comparação de Fernanda com Karol Conká é profundamente infeliz

Depois de Rodriguinho, 46, no início do BBB 24 (Globo), agora foi a vez de Fernanda, 32, ser comparada à cantora Karol Conká, 38. Alguns internautas enxergam no comportamento da confeiteir atitudes similares às da cantora que bateu o recorde histórico de rejeição no reality.

Dieguinho Schueng acha absurdo os fãs do BBB equipararem Fernada à intérprete de "Tombei". "A Fernanda não é a Karol Conká e não está repetindo as atitudes que ela teve no BBB. É muito infeliz essa comparação, porque são duas trajetórias diferentes de duas pessoas diferentes."