Aos 41, Pedro Neschling volta às novelas e diz gostar de 'biscoitar' na web

No entanto, o convite para participar do remake de um clássico mexeu com o coração do artista, que diz estar apaixonado pelo texto e pelos colegas de elenco. "É uma obra tão icônica da nossa teledramaturgia, com um elenco fabuloso, fico encantado e admirando todo mundo. A Sophie [Charlotte], o Rodrigo [Simas], o Marquinhos Palmeira, que é uma pessoa que conheço há décadas. Alegria pura."

Na história, ele interpreta um personagem criado para a adaptação, o Eriberto, "um talarico do bem". O homem é sócio de Zé Venâncio (Rodrigo Simas), mas acaba se apaixonado pela esposa dele, Eliana (Sophie Charlotte). Ele aproveita as brechas do casamento em crise para conquistá-la.

Está liberado chamar o Eriberto de talarico. Ele é um talarico do bem, se dá pra gente falar assim, porque é honesto pra caramba. Ele não esconde o interesse que ele tem [na Eliana] de ninguém.

Pedro Neschling

Eriberto (Pedro Neschling) em cena de "Renascer" Imagem: Reprodução/Globo

Surdez

Recentemente, a deficiência auditiva de Pedro virou assunto nas redes sociais após um seguidor dizer que ele "não parece uma pessoa com deficiência". "A gente precisa acabar com essa imagem pejorativa e com essa ideia de que a deficiência é um problema, de que é limitante", respondeu ele no Instagram.