Quem é Egídio? Personagem existia na 1ª versão de 'Renascer'?

Herson Capri em 'Renascer' de 1993 Imagem: Reprodução/Memória Globo

Egídio será o maior inimigo de José Inocêncio (Marcos Palmeira) na 2ª fase da trama. O fazendeiro é uma espécie de atravessador, ou seja, vive da compra e venda do cacau de produtores da região.

Ele é filho de Coronel Firmino (Enrique Diaz). É do pai que herdou a rixa com o protagonista e as terras onde mora com a esposa e futuramente com a filha Sandra (Giullia Buscacio).

O vilão também fará maldades contra Tião Galinha (Irandhir Santos) e Joana (Alice Carvalho). Ele deseja a esposa do caçador de caranguejos, e não hesitará em assediá-la.

