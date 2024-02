Susana Vieira é questionada sobre Camarotes do BBB 24 e reação viraliza

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais hoje (22) mostra a reação inusitada de Susana Vieira ao ser questionada sobre participantes do BBB 24 (Globo).

A atriz, que esteve na casa do programa durante a dinâmica do "Invasor" esta semana, precisou responder sobre a probabilidade de Wanessa Camargo ganhar a edição do reality. No entanto, ela apenas reagiu arregalando os olhos e colocando um óculos escuros.