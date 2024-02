Força, concentração e parceria: Boninho dá spoiler de Prova do Líder

Horas antes da Prova do Líder no BBB 24 (Globo), Boninho compartilhou detalhes da disputa e sinalizou que, para vencer, o brother precisa contar com a parceria dos oponentes

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Força, concentração e parceria. Boninho contou que esses tês pilares são fundamentais para um dos brothers se tornar o novo Líder.