Amizade? Rodriguinho quer controlar Pitel dentro do BBB 24, opina Saryne

Bárbara opina que não faz sentido Rodriguinho tentar controlar as relações de Pitel dentro do reality só porque são amigos. "Essa atitude dele com a Pitel, esse ciúme, é feia, é tóxica. Ele está querendo dizer com quem ela deve andar, com quem pode falar e com quem não pode. Não achei nada legal. Não faz o menor sentido."

A apresentadora espera que Pitel trate de colocar o cantor em seu devido lugar caso se faça necessário. "Acredito muito na força e na posição da Pitel, principalmente como mulher, para entender esta situação. Em um primeiro momento ela está chateada, mas, se ele levar isso para a frente, ela vai precisar se impor e colocar alguns limites."

Saryne: Cabe à edição do BBB 24 trazer respostas sobre caso Davi-Pitel

As equipes de Davi Brito, 21, e Giovanna Pitel, 24, pronunciaram-se nas redes sociais a respeito do suposto assédio cometido pelo rapaz contra a assistente social durante a festa ocorrida na noite desta quarta-feira (21) no BBB 24 (Globo).

Bárbara Saryne pensa que, agora que as equipes dos envolvidos já se manifestaram, cabe à direção do BBB terminar de lançar luz sobre a questão. "A edição tem que trazer as imagens de ontem e mostrar o que de fato aconteceu, o início, meio e fim. É uma resposta que o público precisa ter para algo que repercutiu tanto nas redes sociais ao longo do dia. A edição precisa trazer essa resposta."