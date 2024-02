Davi especula votos de adversários: 'Galera está mirando neles'

Matteus concorda e acrescenta: "Está mirando neles ou está... agora vão se unir (...). Eu acho, vamos ver como vão ser os próximos dias. O próximo VIP já é menor, é o Líder e mais cinco. Começa a afunilar a coisa e essa relação de VIP já dá uma balançada no pessoal".

O gaúcho ainda falou que Davi e as fadas são suas prioridades no jogo: "Eu vou seguir me dedicando ainda mais e tentando defender vocês. Porque a chance da gente conseguir chegar a uma eventual final... claro, o Paredão é o que define, mas tu estando com pessoas mais próximas aqui é interessante também. Até para ti ter uma votação melhor até fugir de um eventual Paredão".

O baiano também declarou que Matteus está entre suas prioridades: "Eu não vou mentir para você não, se eu tiver que proteger, eu vou proteger meu pódio. Eu tenho prioridades, está ligado? Eu vou proteger o meu pódio, você e Isabelle. Se eu tiver oportunidade de fazer isso".

