Russell Crowe diz que quebrou as duas pernas em filmagens de 'Robin Hood'

Russell Crowe, 59, contou que fraturou ambas as pernas durante as filmagens de "Robin Hood" (2010).

O que aconteceu

O ator disse que fraturou as duas pernas durante a gravação. "Pulei de uma ponte levadiça de um castelo para um chão duro e irregular. Deveríamos ter preparado o terreno e enterrado um colchonete, mas estávamos com pressa para fazer a cena à luz do fim do dia", detalhou, em entrevista a People.

Russell afirmou que sentiu os calcanhares atingindo o chão. "Foi tipo um choque elétrico explodindo pelo meu corpo. Nós estávamos filmando um grande filme, então você passa por dificuldades, mas o último mês desse trabalho foi muito complicado. Houve várias semanas em que até caminhar era um desafio".