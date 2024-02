Marcus X Pizane: 'Chocados', brothers reagem à eliminação no BBB 24

A eliminação de Deniziane no BBB 24 (Globo) ontem (20) fez alguns dos ex-participantes da edição lamentarem ou vibrarem em comemoração.

Lucas Pizane, o terceiro eliminado do BBB 24, gravou um vídeo de sua reação "ao vivo" no momento da eliminação e compartilhou em suas redes sociais. "Meu Deus do céu", disse ele, aos gritos.