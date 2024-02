Leão Lobo: Edição do BBB 24 foi 'sacana' e fez de tudo pra manter Fernanda

Leão Lobo e Dieguinho Schueng analisaram a saída de Deniziane do BBB 24 hoje no programa Splash Show. Para Leão, a edição contribuiu para o resultado do paredão.

Leão Lobo aponta que a edição deu destaque ao sofrimento de Fernanda na dinâmica das cartas. "Queria chamar atenção para uma coisa que eu notei na edição. Quando teve o negócio das cartas destruídas, nem a carta da Fernanda e nem a da Deniziane foram destruídas. E aí apareceu a Fernanda muito comovida lendo a carta do pai. A gente não sabia se era do pai, do filho, do namorado. No fim, ela disse que era do pai, super comovida. E ficou a câmera muito tempo nela, pelo menos na TV aberta".