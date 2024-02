De 'Cinquenta Tons de Cinza' a 'Euphoria': conheça elenco de 'Madame Teia'

Principal estrela do filme, Dakota Johnson atua com frequência desde 2010. Ela colecionou pequenos papéis na TV e no cinema até protagonizar "Ben and Kate", finada série da Fox.

A trilogia "Cinquenta Tons de Cinza" foi o seu primeiro grande papel na carreira. Ela viveu a protagonista Anastasia Steele nos três filmes da franquia que se destacou pelas cenas de sexo.

Ela também atuou em filmes como "Suspiria: A Dança do Medo", "Maus Momentos no Hotel Royale" e "A Filha Perdida". Antes de "Madame Teia", ela estrelou "Persuasão", adaptação da Netflix do livro homônimo de Jane Austen.

Sydney Sweeney:

Sydney Sweeney é um dos principais nomes de Hollywood neste momento. Além de "Madame Teia", ela também está em cartaz com a comédia romântica "Todos Menos Você", que já arrecadou quase US$ 200 milhões (R$ 98,6 mi) em todo o mundo.