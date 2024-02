Baile de Carnaval, novo filme: o fim de semana de Dakota Johnson no Rio

No sábado (3), ela desembarcou no aeroporto internacional do Rio bem cedinho, por volta das 7h, quando foi clicada por fotógrafos. O dia foi agitado: ela publicou vídeo com vista para o mar, foi aos estúdios do Fantástico e, durante a noite, participou do Baile da Vogue.

Dakota Johnson em 1 dia no Rio de Janeiro, Brasil. O fandom brasileiro só vence #DakotaJohnson pic.twitter.com/7MrRaFAZRt ? ju (@dakotasrare) February 4, 2024

Naquela noite, ela marcou presença no baile realizado no luxuoso Copacabana Palace, com look que faz referência ao filme "Madame Teia", mas não esteve lá por muito tempo. Após chegar e posar para fotos, a atriz permaneceu em uma área reservada para ela por cerca de 30 minutos, sem dar entrevistas à imprensa.

Foi muito bom [estar no baile]. Não vi nada parecido. Foi divertido ver todas as roupas e costumes.

Dakota Johnson a Splash

No domingo (4), pela manhã, a atriz se encontrou com influenciadores em um evento organizado pela Sony e, na sequência, conversou com jornalistas sobre o filme. "'Madame Teia' é especial porque é um filme feminino, sobre mulheres jovens que descobrem seus superpoderes."