Empoderamento e Djavan; o discurso de Tadeu para eliminar Deniziane do BBB

Como avaliar as forças entre essas 17 pessoas? E a força desses três estreantes no paredão. Você tem uma história linda. História de uma pessoa batalhadora, incansável, orgulho de tanta gente, que veio aqui em busca do melhor para a sua família.

Ninguém questiona os seus méritos fora dessa casa. Mas o que vence o paredão é o que você tem dentro dessa casa. Pode ter certeza que vai ter muita gente lamentando esse resultado. Muita gente. Só quem não pode se lamentar é você. Na busca pela melhor maneira de agir dentro desse jogo, você corre o risco de se preocupar demais com algo que não faz diferença.

Ou pior, corre o risco de abafar o que você considera fraqueza e, na verdade, a sua força. Mas não lamente.

Aí dentro você não tem como saber. Nunca é possível ter certeza se você está entregando uma coisa e as pessoas estão querendo outra coisa. A solução pra vocês é fazer como nos ensinou o mestre Djavan: "Quando é assim, deixa vir do coração".

Quem sai hoje é você, Anny.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Começar e terminar relacionamento no jogo Ser do grupo das fadas Cair no Paredão errado Ter fama de planta Não ter grandes embates

