Matteus é o menos votado para ser eliminado do BBB 24 em Paredão recorde

Matteus foi o menos votado para ser eliminado no nono Paredão do BBB 24 (Globo). Ao todo, o paredão recebeu 97.266.884 e foi o mais votado da temporada até agora.

Como foi a eliminação

No terceiro Paredão do programa com voto para eliminar, Deniziane levou a pior na disputa contra Matteus e Fernanda.