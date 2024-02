4 novos personagens chegam em 'Renascer'; saiba quem são

Na noite de terça (20), fomos apresentados a Damião (Xamã) e José Augusto (Renan Monteiro) na novela das 9 "Renascer" (Globo). Agora, no capítulo de quarta (21), 4 novos personagens chegam na trama.

Egídio (Vladimir Brichta)

Único herdeiro do pai, Firmino (Enrique Diaz), Egídio tornou-se um Coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra, herdou do pai não apenas riqueza, mas também a rivalidade com José Inocêncio (Marcos Palmeira).