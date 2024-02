Amor e ódio: atriz de 'Renascer' detalha cenas íntimas com Marcos Palmeira

Marquinhos é perfeito. Ele anula qualquer tipo de desconforto com a presença dele. É uma pessoa cordial, gentil, sou muito fã da pessoa do Marquinhos. Ele está fazendo um trabalho belíssimo. Deixa todo mundo que trabalha com ele muito confortável, tanto equipe quanto os atores.

Theresa Fonseca

João Pedro (Juan Paiva) e Mariana (Theresa Fonseca) se beijaram em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Os caminhos de Mariana

Mariana é descrita pela sinopse de "Renascer" como uma menina linda, com ar inocente e que arrebata corações com o seu jeitinho frágil, sem dar pistas de que foi até a fazenda movida por um desejo insólito de vingança contra José Inocêncio. Essa sede por reparação que tanto a move é fruto das histórias que ela ouvia quando criança, de que José Inocêncio foi mandante da tocaia que matou o seu avô, Belarmino. Apesar dos pesares, novos sentimentos afloram em Mariana, como o amor que sentiu por João Pedro e o fascínio por José Inocêncio.

A atriz já leu cerca de 80 capítulos da novela adaptada por Bruno Luperi e, por isso, consegue ter uma visão mais detalhada do futuro da personagem na trama. "Tenho pena dessa carência e acho isso bonito. Entendo as pessoas não gostarem de primeira, mas com o tempo ela vai despertar outras coisas sem ser ódio e choque."

A atriz afirma que "seria estranho" se os telespectadores não se incomodassem com a presença de Mariana no começo da novela. "Porque ninguém a conhece. Ela veio para se vingar, chega na casa e faz dois homens interessantes se apaixonarem por ela... Sempre falo isso: eu acredito que seja genuíno o que ela está sentindo. Se no final, não for, também vou me surpreender."