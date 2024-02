Após tomar decisão surpreendente, José Augusto irrita o pai em 'Renascer'

O médico diz que sim, mas se surpreende ao saber, através do pai, que José Venâncio (Rodrigo Simas) se separou de Eliana (Sophie Charlotte). "Não tem um Inocêncio que saiba o que se passa na vida do outro... o teu pai incluído! Capaz de um morrer e os outro só vir dar conta depois da missa de sétimo dia", reclama o patriarca.

Zé Inocêncio quer saber se o herdeiro já se informou sobre suas terras. "Espero que você ou seus irmão tenham competência pra manter como tá ou até melhorar!", afirma o homem. "É por isso... depois de pensar muito, decidi que não quero essas terras comigo", responde o filho.

O pai fica furioso ao descobrir que José Augusto irá abrir mão de sua parte na partilha. "Quer dizer então que você vai largar mão disso tudo antes mesmo de assumir?, questiona.

O primogênito de Maria Santa (Duda Santos) informa que fará um acordo com João Pedro (Juan Paiva). "Tô pensando em fazer um trato com João Pedro. O mano entende de cacau tanto quanto o senhor, e gosta dessa vida mais do que todos nós", conta.

