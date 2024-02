Wanessa se preocupa com carta e reação de ex após Sincerão; equipe explica

Após receber uma carta da irmã no Sincerão do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo questionou o porquê de não receber algo dos filhos e cogitou se o ex Marcus Buaiz teria proibido. Nas redes sociais, a equipe se pronunciou.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Wanessa ficou preocupada por não receber nada dos filhos e disparou: "A [carta] da Fernanda falou dos filhos dela, a minha não. Eu já 'noiei' imaginando que o pai proibiu porque falei alguma m*rda aqui do pai. Eu estou 'noiada' de lá fora estar um caos".