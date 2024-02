Choro e destruição: brothers trituram cartas de familiares de participantes

Matteus escolheu destruir a carta de Pitel. "Acredito que se fosse ela no meu lugar, faria o mesmo. Mas gostaria de deixar claro que com muita dor no peito".

Segunda Rodada

Raquele escolheu triturar a carta de Rodriguinho. "Ele já foi líder duas vezes, longe de mim desmerecer tudo, mas quero deixar oportunidade pras outras pessoas que ainda não viram a família".

Michel escolheu triturar a carta de Beatriz. "Ela já votou em mim uma vez. Mas entre elas, vou destruir a da Bia".

Deniziane escolheu triturar a carta de Isabelle. "Isabelle, não queria fazer isso, mas das prioridades que tenho, não deu. Não conheço sua história, vai pesar um pouco menos".

Fernanda escolheu triturar a carta de Leidy. "A gente se afastou. Não tenho motivo muito forte pra isso. Ela fez um movimento do Marcus contra mim e é por isso mesmo".