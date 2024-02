BBB 24: Companheira de Davi desabafa sobre sofrer etarismo nas redes

Segundo a empresária, ela é constantemente reduzida à "mulher mais velha" ou à "mulher do Davi que tem o dobro de sua idade": "As pessoas se acham no poder de ir no Instagram e ofender a pessoa, sabe? O Davi está no BBB hoje, mas a gente já tem uma história que vem sendo construída. De trabalho, de batalhas".

Eu não sou só a mulher mais velha de Davi, como muitos rotulam por aí. O fato de você ser negra e pobre também interfere. A classe social que você está potencializa isso, porque se eu fosse uma mulher branca e rica as pessoas não estariam falando dessa forma. Mani Reggo

Os ataques etaristas vêm por meio de mensagens, entrevistas e páginas na internet: "Escuto o tempo todo que sou velha e outros preconceitos, como que estou acima do peso e preciso ser padrão. Em um primeiro momento me senti triste e ofendida como mulher. Mas quando falei com a minha irmã, ela disse para eu escrever uma carta para fortalecer outras mulheres".

No vídeo, Mani ressaltou que a idade não define ninguém: "Todos os dias lutamos para não sermos mortas ou ofendidas na rua... E ainda temos que provar para o mundo que estar com um homem mais novo é normal. Cada um tem que escolher com quem está, se está feliz é o que importa. O que define alguém é o caráter. Podemos estar com quem quisermos".