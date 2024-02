'Renascer' 21/02 a 02/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Segunda-feira, 26 de fevereiro

Dona Patroa pressiona Egídio, que confessa ter pegado o vestido de Joana no varal. Damião revela a Ritinha seu interesse por ela. Venâncio inventa para Eliana que Teca é sobrinha de Buba. Bento não gosta da ideia de João Pedro cuidar de suas terras. Bento e Kika descobrem que Zé Augusto foi traído pela mulher e está sendo investigado no hospital. Kika se oferece para ajudar Augusto. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana. Damião beija Ritinha. João Pedro pensa em Mariana. José Inocêncio diz a Mariana que recebeu um 'aviso' e ela fica tensa.

Terça-feira, 27 de fevereiro

Mariana comenta com Inácia sobre a conversa do marido e demonstra certo receio. Buba se apavora quando Teca conta que conheceu Eliana. Ritinha conta a Morena que sentiu seu corpo tremer ao beijar Damião. Buba se recusa a falar de seu passado com Venâncio. Padre Santo fica aliviado quando Dona Patroa informa que Egídio acolheu a família de Tião Galinha, mas Pastor Lívio pressente que algo não está certo. Joana comenta com Tião Galinha que seu vestido sumiu do varal e depois reapareceu. João Pedro pede suas contas a José Inocêncio e diz que quer seguir seu próprio caminho.

Quarta-feira, 28 de fevereiro

José Inocêncio não se conforma com a decisão de João Pedro. Venâncio pede a Teca para ficar na casa de Buba. Morena afirma para Mariana que a jovem é o pivô do desentendimento entre João Pedro e José Inocêncio. Mariana enfrenta José Inocêncio e garante que não gosta o suficiente de João Pedro para trair o marido. Damião se lembra do serviço que lhe foi encomendado. Egídio se assusta quando Tião Galinha conta que matou dois homens que se aproximaram de Joana. Tião fica desconfiado quando Joana lhe alerta sobre a forma com que Egídio trata o marido.