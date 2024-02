Quem é Damião em 'Renascer'? Xamã define personagem como 'sensual'

Quem é Damião?

Figura enigmática com um histórico de óbitos em seu passado, Damião é contratado para eliminar José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas abandona a tarefa. Sentindo-se acolhido pela família, ele acaba sendo integrado à equipe do fazendeiro após a contratação de João Pedro (Juan Paiva).

É na propriedade rural que ele encontra o afeto - na verdade, dois afetos. Inicialmente, ele se encanta por Ritinha (Mell Muzzillo), filha de Inácia (Edvana Carvalho), mas sua trajetória toma um rumo incerto com a chegada de Eliana (Sophie Charlotte), ex-nora do coronelzinho, à plantação de cacau em breve. Este triângulo amoroso promete cenas apaixonadas e ardentes.

O ator afirma que os admiradores podem aguardar por um personagem com "muitas nuances" e variações em comparação com 1993 - quando a trama foi interpretada por Jackson Antunes. "Um indivíduo que enfrentou uma existência bastante desafiadora. Apresenta muitos monólogos, vive dois amores e mantém uma relação de fidelidade com José Inocêncio. O público aprecia um personagem não tão previsível."

Está sendo maravilhoso esse processo de adaptação. Ele tem muitas camadas. Chega na fazenda para matar e acaba recebendo muito afeto... Ele vai evoluindo a partir daí. Não é mais um matador... Bate o nervosismo, o friozinho na barriga, igual quando eu vou entrar num palco e pegar o microfone, mas está sendo muito gostosa a preparação, a troca com os atores, a leitura dos textos do Benedito.

Xamã