'Renascer' faz referência a Jorge Amado para apresentar nova personagem

Na novela, Buba lia o livro, quando a sequência nos apresenta Teca, Du (José Duboc), Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz), quatro adolescentes que moram na rua. Na primeira cena, eles roubam alimentos em um mercadinho. Logo depois, descobrimos que a menina está grávida e não quer tirar o bebê.

Na 1ª versão de "Renascer", Teca foi interpretada por Paloma Duarte. Não podendo engravidar, Buba irá se aproximar da garota e se oferecerá para adotar a bebê.

No X (antigo Twitter) o nome da nova personagem ficou entre os assuntos mais comentados durante a exibição da novela. "A Buba lendo Capitães da Areia antes da introdução da primeira cena da Teca e do seu grupo de amigos, que se cruzam com a história da própria Buba depois. Um detalhe simples, mas genial da direção", comentou uma usuária da rede social. "Legal o intertexto com capitães da areia, que é justamente um livro sobre crianças em situação de rua, para introduzir a Teca", afirmou outro.