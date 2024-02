Bárbara: Fernanda mostra-se coerente em conselho a Pitel sobre Rodriguinho

Fernanda, 32, aconselhou Pitel, 24, a respeito do futuro desta no BBB 24 (Globo) caso a primeira seja eliminada nesta terça-feira (20). A confeiteira disse que, se essa previsão se confirmar, Pitel deve deixar de trocar a aliança de jogo com Rodriguinho, 46, por outra com o Puxadinho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Para Bárbara Saryne, apresentadora do Splash Show, Fernanda antecipou um dilema importante que Pitel inevitavelmente terá daqui em diante. "O Rodriguinho não quer mais jogar com o Puxadinho por causa do Sincerão de ontem, em que a Raquele triturou a carta dele. Tendo o Rodriguinho feito esse rompimento, a Pitel vai ter que fazer uma escolha: joga com o Rodriguinho ou com o Puxadinho?"