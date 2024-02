Enquete UOL BBB 24: Sister perde votos poucas horas antes da eliminação

Poucas horas antes da eliminação de hoje (20) no BBB 24 (Globo), Fernanda é a sister com maior chance de virar o jogo.

A nova parcial da enquete UOL, atualizada às 17h50, mostrava que a participante havia "perdido votos" para ser eliminada.

O que diz a enquete

Fernanda disputa a preferência do público com Deniziane e Matteus. Na última atualização, a confeiteira tinha 66,77% dos votos para ser eliminada — liderando a enquete, mas com uma porcentagem menor do que os 72% que já atingiu.