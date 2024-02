Alphaville do BBB 24: Quem faz parte do grupo 'criado' por Pitel

A cantora havia reclamado por não haver cama para todos os brothers da casa e que Davi não cumpria com o rodízio para dormir no colchão.

"Eu dormi no chão várias vezes para ele não dormir. É um revezamento, e eu já expliquei isso várias vezes. Daí ele vem e se joga no chão", disse Wanessa.

Pitel, então, respondeu: "Alphaville no topo".

O nome Alphaville, no Brasil, normalmente designa um condomínio de casas de luxo e existe em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Wanessa Camargo, em especial, morou por alguns anos com a família no condomínio Alphaville São Paulo.

