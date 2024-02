Boninho exalta desfile para Yasmin no BBB 24: 'Fala da nossa realidade'

Que bacana esse momento, mesmo no jogo, vale respirar e abraçar. Boninho

A ideia do desfile partiu de Wanessa.

Ao ver a amiga triste, ela teve a ideia de organizar um desfile com todos os brothers da casa. "Eu tô armando com todo mundo da gente fazer um desfile para exaltar as nossas imperfeições perfeitas do nosso corpo", disse a cantora a outros brothers.

Na área externa, um por um, os brother desfilaram até Yasmin e disseram algo que amam e aceitam sobre seu corpo.

