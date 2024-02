Nizam sobre treta: 'Quando Yasmin sair da casa, vou conversar com ela'

Ele disse que, agora, falará apenas com Yasmin. "A partir da agora a pessoa que tenho que falar é a Yasmin e é isso, nada mais. Quando ela sair da casa vou conversar com ela".

O assunto voltou ao foco após Lucas contar para a modelo que o ex-BBB falou coisas sobre o corpo dela.

Yasmin detonou o ex-brother e ironizou: "O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho".

Leidy o chamou de "escr*to", e a modelo continuou: "Estou doida para ver ele lá fora..."

Ao ver a amiga triste, Wanessa teve a ideia de organizar um desfile com todos os brothers da casa. "Eu tô armando com todo mundo da gente fazer um desfile para exaltar as nossas imperfeições perfeitas do nosso corpo", disse a cantora a outros brothers.

Na área externa, um por um, os brothers desfilaram até Yasmin e disseram algo que amam e aceitam sobre seu corpo.