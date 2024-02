Vem mais gente: quais personagens ainda vão entrar no remake de 'Renascer'?

José Augusto (Renan Monteiro) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Damião (Xamã) - Indivíduo enigmático que carrega um histórico de mortes em seu passado. Inicialmente contratado para eliminar José Inocêncio (Marcos Palmeira), o assassino desiste da missão e acaba tornando-se um dos funcionários do fazendeiro. Encontra o amor em Ritinha (Mell Muzzillo), mas sua trajetória toma um rumo incerto com a chegada de Eliana (Sophie Charlotte) à fazenda.

Damião (Xamã) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Egídio (Vladimir Brichta) - Único herdeiro do pai, Firmino (Enrique Diaz), Egídio tornou-se um coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra, herdou do pai não apenas riqueza, mas também a rivalidade com José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Egídio (Vladimir Brichta) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Iolanda (Camila Morgado) - Esposa de Egídio (Vladimir Brichta) e mãe de Sandra, Iolanda é comumente chamada por todos de Dona Patroa. De natureza conservadora e submissa, ela é uma mulher que receia as atitudes e as rudezas do marido. Busca, por meio das orações e da fé, converter Egídio e endireitar seus caminhos tortuosos.