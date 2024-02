BBB: Rodriguinho critica aliada e 'esquece' conversa machista sobre Yasmin

"O que eu não vim fazer [no BBB], eu sei: Passar vergonha e brigar com os outros. Então, vou conversar com todo mundo sim", avaliou Rodriguinho. "Se fizer merd* não vou te defender não. Você já tá no Paredão, para de falar".

O brother ainda disse que, caso Fernanda saia, eles precisarão "recalcular rota". No entanto, caso fique, "tá tudo certo, vambora".

"Eu acho que ela não consegue [não brigar], é mais forte que ela", respondeu Yasmin. "É ela que não fala com ninguém".

O cantor disse que já alertou a sister sobre ela não fazer questão de interagir com outros brothers. "Tudo bem também, mas não fica em choque quando várias pessoas votarem em você", respondeu a modelo.

Na mesma conversa, Yasmin mencionou a fala de Nizam sobre seu corpo que foi revelada por Lucas. O cantor, no entanto, respondeu que "não lembrava" de ter participado dessa conversa com o paulista.

"Eu não me lembro de ter participado desse papo", disse Rodriguinho.