Disputa fica acirrada entre sisters; Matteus não tem torcida para eliminar

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam a preferência do público no nono Paredão do BBB 24 (Globo). Veja quem está torcendo para quem nesta berlinda.

Fora Deniziane

Giovanna, Pitel, Michel, Raquele e Rodriguinho ficaram do lado da aliada e pediram a eliminação de Deniziane. Fernanda também levantou torcida contra a adversária.