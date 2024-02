BBB 24: Boninho diz que Wanessa será eliminada se votar em si mesma hoje

Boninho, diretor do BBB 24 (TV Globo), contou que Wanessa será eliminada do reality show caso insista em votar em si mesma.

O que aconteceu

Boninho afirmou que a cantora será retirada do jogo caso se negue a escolher um alvo. "Na festa, a Wanessa falou com a galera que ela iria entrar no confessionário hoje e se votar, o que não pode acontecer - está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática. Então vamos ver o que vai acontecer", disse ele, em vídeo publicado no Instagram.