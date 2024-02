Deniziane diz que sonhou com retorno de ex-BBB: 'Nosso grupo era o certo'

Deniziane compartilhou um sonho que teve com Marcus no BBB 24 (Globo). Em papo com Leidy, Matteus, MC Bin Laden e Yasmin Brunet, a sister disse que sonhou que o ex-BBB retornava à casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Deniziane disse que sonhou com Marcus nesta noite de sábado (17)