Brothers relembram campeã da última edição do BBB: 'Mais ou menos'

Pitel, Fernanda e Rodriguinho relembraram os últimos quartos do reality durante a noite no BBB 24 (TV Globo). Pitel disse que o quarto Gnomo, onde o trio dorme, foi o quarto das campeãs Amanda e Juliette.

O que aconteceu

No quarto Gnomo, Pitel contou que lembra da configuração do quarto Deserto, no qual a campeã Amanda dormia. Ela também relembrou do quarto Cordel, da edição de Juliette.