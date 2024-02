Brothers falam de estado de saúde de Fernanda após dores no BBB 24: 'Gases'

A sister teve atendimento da médica da reality no confessionário.

Após sair do atendimento, Pitel encontrou a amiga, e conversou com ela, preocupada com sua saúde.

Fernanda afirmou que as dores vieram de gases.

Pitel encontrou Davi na área externa, e contou o que houve

Pitel: "Queria te falar porque eu sei que você ficou preocupado"

Deniziane e Alane conversaram também sobre a saúde da sister.