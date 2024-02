Descubra o que aconteceu com as sete atrações do 1º Lollapalooza, em 1991

O Nine Inch Nails teve problema com superaquecimento em um de seus equipamentos no calor intenso do verão no Arizona, logo na estreia do Lollapalooza 1991. Com isso, conseguiu apenas apresentar duas músicas, antes de abandonar o palco.

Hoje os shows do Nine Inch Nails são grandiosos e profissionais, mas parece ter sido nas trilhas sonoras que o seu líder, Trent Reznor, encontrou realmente seu caminho criativo: ele ganhou dois Oscar, em 2011, por "A Rede Social", e em 2021, por "Soul - Uma Aventura com Alma".

Living Colour

Corey Glover, vocalista do Living Colour, no Lollapalooza 1991 e no Rock in Rio 2022 Imagem: Tim Mosenfelder/Getty Images e Eduardo Anizelli/Folhapress

No Lollapalooza de 1991, o Living Colour estava no auge de sua popularidade, tendo lançado seu álbum de estreia, "Vivid", em 1988, e o segundo álbum, "Time's Up", em 1990. Após o festival sua formação permaneceu relativamente estável, com Vernon Reid na guitarra, Corey Glover nos vocais, Will Calhoun na bateria e Doug Wimbish no baixo, que substituiu Muzz Skillings, em 1992.

Em 1995, a banda deu um tempo, mas voltou no final de 2000. Desde então continua a sair em turnês e a se apresentar ao vivo pelo mundo, como em 2022, quando tocou por aqui no Rock in Rio.