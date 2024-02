Influencer mente sobre ser virgem para 'encontros' com musas do OnlyFans

O influenciador digital Yabdiel Cotto, conhecido nas redes como Baby Alien, confessou que já mentiu algumas vezes ser virgem para ter encontros sexuais com musas do OnlyFans.

O que aconteceu

Cotto viralizou ao participar de um episódio promovido pela plataforma The Fan Bus, que promove a conexão de modelos do OnlyFans com seus assinantes

Baby teve contato com a modelo Ari Alectra e disse ter mentido sobre sua virgindade, fazendo que ela se oferecesse para "mudar tudo isso"