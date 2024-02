Ex expõe traição após Marcelo Courrege assumir namoro: quem é quem no caso?

Filha de Carlão Gouveia. A jornalista é filha do ex-comentaria Carlão Gouveia, que foi levantador da Seleção Brasileira de Volei. Ele foi demitido da Globo em abril de 2023. Poucos meses depois, Renata pediu demissão da emissora e, desde junho passado, trabalha como jornalista esportiva autônoma.

Quem é Carol Barcellos

Jornalista, se formou na UFF em 2005. Construiu carreira na TV Globo, onde trabalha desde agosto de 2004. Também atua como palestrante motivacional para empresas desde 2013. Ela é conhecida pela apresentação do "Esporte Espetacular" e por aparecer no "Bom Dia Brasil".

Repórter esportiva. Entre suas principais coberturas na editoria, estão: Olimpíada e Paraolimpíada de 2016, Olimpíadas de Inverno de 2018 e Copa Feminina de Futebol em 2019. Fora do esporte, ela se destacou na cobertura do terremoto que atingiu o Nepal em 2015 e foi premiada no New York Film Festival.

Repórter do "Planeta Extremo". No programa, ela se destacou com diversas reportagens: maratona do Polo Norte, maratona de Jerusalém, expedição no Havaí, ultramaratona da Amazônia, ultramaratona do deserto do Atacama, entre outras.

Foi casada duas vezes e tem uma filha. Carol Barcellos foi casada com o também jornalista Bruno Côrtes e é mãe de Júlia, nascida em 2012, fruto deste relacionamento. Em 2022, ela se casou com André Vianna em São Miguel dos Milagres (AL).