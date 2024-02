'Nostradamus brasileiro' alertou rei Charles: 'Melhor cuidar da saúde'

Na França, terra do famoso Michel de Nostredame - o Nostradamus "original", nascido em Saint-Rémy de Provence, no sul do país - os sites fazem questão de destacar que previsões do próprio vidente francês, que datam do século 16, vieram à tona nesta ocasião. "Uma delas, interpretada pelo autor Mario Reading, especialista nesse campo, teria anunciado que o rei Charles 3º poderia abdicar e que um novo rei "misterioso" poderia assumir seu lugar no trono", advertem.

Cálculo da final da Copa do Mundo de 2022

"Uso a cabala como método de previsões, porque ela tem essa bagagem de autoconhecimento e conhecimento do outro. Não é adivinhação, tudo está escrito e você vai moldando e modulando para fazer as pessoas entenderem onde você quer e precisa chegar. Uso um tipo de cabala oculta, que não é para aprendizes. Embora o Brasil não me reconheça, fico feliz de ser reconhecido fora", afirma Salomé, que começou a ganhar notoriedade há cerca de dois anos entre os tabloides britânicos. "Mas atuo dentro da paranormalidade há 20 anos, mesmo não tendo praticado sempre", afirma.

Também os sites em espanhol MSN, Telecinco, La Razón e Información mencionam e repercutem as previsões do mineiro, sob a alcunha de "Nostradamus moderno". Para Información, "o autoproclamado profeta Athos Salomé diz que sistemas como o ChatGPT 'facilitam a comunicação com o desconhecido'. Salomé descreve a IA como 'demoníaca' e argumenta que o proprietário da Tesla e CEO do Twitter, Elon Musk, estava certo quando afirmou, há quase uma década, que a tecnologia estava convocando 'forças das trevas'. No Simpósio do Centenário do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT em 2014, Musk alertou que os sistemas de inteligência artificial poderiam ser mais perigosos do que as armas nucleares, afirmando: 'Com a inteligência artificial, estamos convocando o demônio'", contextualiza o site espanhol.