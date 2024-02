Fernanda revela motivo inusitado para não votar em sister no BBB 24

Fernanda está pensando no próximo Paredão do BBB 24 (Globo). A sister conversou com Pitel na academia da casa nesta terça-feira (13).

O que aconteceu?

As duas aliadas estão pensando em como serão os próximos dias no programa. O Paredão de hoje será definido mais tarde, durante a edição ao vivo. Disputam a permanência na casa Isabelle, Davi e Marcus.