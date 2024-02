Bin Laden nega ter fofocado sobre voto de Lucas no BBB 24

MC Bin Laden conversou com Lucas na tarde desta terça-feira (19) no BBB 24 (Globo). Eles falaram sobre o jogo no Quarto do Líder, ocupado pelo professor.

O que aconteceu?

Lucas contou que Michel lhe disse que Bin Laden teria feito uma fofoca sobre seu voto no último Paredão. "O que o Michel falou para mim foi que a informação que talvez eu não pudesse votar no Davi se ele tivesse doente, chegou por você", disse.