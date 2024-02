Usher recebe Alicia Keys e canta sem camisa para festa de fãs no Super Bowl

O público presente no Allegiant Stadium, em Las Vegas, ainda foi surpreendido com a aparição surpresa de Alicia Keys. Com look todo trabalhado no vermelho e coberta por um véu, a artista levantou o público ao cantar "If I Ain´t Got You".

Para festa dos fãs, Usher e Alicia ainda cantaram juntos no show do intervalo do Super Bowl. Os artistas entregaram canto, dança e muita sensualidade ao entoarem o hit "My Boo".

Usher ainda entrou no gramado para dançar os hits "U Don't Have To Call" e "Love In This Club". Convidado surpresa, Jermaine Dupri apareceu cantando "Confessions" e colocou o público do Allegiant Stadium para dançar e cantar.