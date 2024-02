De Rihanna a Michael Jackson: quais foram os maiores shows do Super Bowl?

Michael Jackson (1993)

Show do astro do pop foi anunciado como "o maior de todos os tempos" do Super Bowl, conforme o relato da Billboard. "Jam", "Billie Jean" e "Black or White" estão entre os sucessos trazidos pelo artista. Ele também cantou um trecho de "We Are the World" no momento em que o público virou cartões revelando desenhos das crianças nas arquibancadas.

Beyoncé (2013)

Beyoncé voltava aos palcos após o nascimento da filha Blue Ivy. A artista trouxe inovações para o Super Bowl com o uso de telas de animação. O show também se destacou pelo grande número de bailarinas. Kelly Rowland e Michelle Williams participaram do show que trouxe sucessos como "Bootylicious", "Independent Women" e "Single Ladies".

Prince (2007)

O sucesso "Purple Rain" rendeu uma das interpretações mais lembradas dos intervalos do Super Bowl. Prince aproveitou a apresentação para homenagear outros artistas: "We Will Rock You", do Queen, "Proud Mary", do Creedence Clearwater Revival, "All Along the Watchtower", de Bob Dylan, e "Best of You", do Foo Fighters, também foram músicas cantadas no show.