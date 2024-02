Super Bowl 2024: quem é atriz ex-Record apaixonada por futebol americano?

O interesse de Karize no futebol americano começou em 2016. "Uma pessoa me apresentou oficialmente o esporte, me explicou as regras básicas e a magia aconteceu. Eu brinco dizendo que, após conhecer, é impossível não se apaixonar."

Atriz se surpreendeu com torcida da equipe. "Falo que os Chiefs me escolheram quando aqui no Brasil quase ninguém torcia, mas mesmo assim, de longe, eu consegui captar a energia do time."

Karize Brum fará participação em transmissão da ESPN durante o Super Bowl. Além da decisão, emissora também exibirá o show do intervalo comandado pelo cantor Usher.