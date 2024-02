Gil do Vigor comenta diarreia de Davi no BBB: 'Eu tive por mais de um mês'

Gil do Vigor se manifestou após Davi apresentar diarreia no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Gil apontou que os sintomas do brother podem ser resultado de estresse. "Gente, relaxem! Eu tive diarreia por mais de um mês no BBB. É emocional!", escreveu o ex-participante da 21ª edição do reality show no X (antigo Twitter).