Davi recebe atendimento após suspeita de dengue no BBB: 'Vou ficar deitado'

Isabelle: "Você não vai comer a comida da festa e muito menos tomar uma bebida. Mas acho que tu poderia se arrumar, ir para a festa e tomar uma água de coco, porque água de coco hidrata. Você teve diarreia, então é bom. Aí depois tu volta e fica sentadinho. Se tu estiver com fome, me fala que eu posso fazer um ovo cozido com arroz. Zero fritura. Você não pode nem sonhar com fritura".

Davi: "Tô com fome não".

Isabelle: "Quer uma laranja?".

Davi: "Tô de boa. Quero ficar só deitado. Vou ficar só deitado. Não estou com febre, não. Eles viram tudo lá. Tá estranho, né? A médica falou pra eu beber bastante água".

Isabelle: "Tu foi no banheiro hoje?".

Davi: "Sim, aquela hora".